Diese KI-Features kommen mit iOS 18 auf die iPhones

Apple verpasst seinen iPhones ein KI-Modell, das sich über sämtliche Apps zieht und viele neuen Funktionen bringt.

Auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple eine ganze Reihe an KI-Features vorgestellt. Mit dem kommenden iOS 18 werden sie ihren Weg auf die iPhones finden. Aber längst nicht alle Apple-Handyss werden die neuen KI-Features erhalten. ➤ Mehr lesen: Nur 2 iPhones bekommen Apples neue KI-Funktionen AI - Apple Intelligence Der iPhone-Hersteller bezeichnet seine KI als Apple Intelligence. Personalisierte Anwendungen, die den Kontext erkennen sowie der Schutz der Privatsphäre stehen dabei im Mittelpunkt. Außerdem wird ChatGPT 4.o nativ auf den Apple-Geräten integriert. ➤ Mehr lesen: Apple WWDC 2024: 6 Dinge, die ihr aus der Keynote wissen müsst Auf welche KI-Modelle die einzelnen Funktionen zurückgreifen, hat Apple nicht erwähnt. Aufgrund der Kooperation mit OpenAI ist es naheliegend, dass zumindest zum Teil deren ChatGPT-Technik im Hintergrund werkt. All die neuen Funktionen von Apple Intelligence haben wir in einer Liste festgehalten.

Siri wird zum KI-Chatbot Einen großen Sprung macht Siri. Das Sprachassistenzsystem bekommt mit iOS 18 nicht nur ein neues Logo und eine neue Animation, es wird auch vollständig überarbeitet und mit einem KI-Modell angereichert. Das soll beispielsweise eine wesentlich natürlichere Interaktion ermöglichen. Nahm Siri bislang hauptsächlich direkte Sprachbefehle an, wird in Zukunft eine Kommunikation möglich sein, die eher an ein zwischenmenschliches Gespräch erinnert.

© Screenshot

Ein Beispiel: Man erhält eine Notification für eine Nachricht, die eine formlose Einladung zu einem Treffen beinhaltet. Auf die Frage "Wie komme ich dorthin?" erkennt Siri den Kontext und schlägt automatisch eine Route vor. Außerdem wird Siri zahlreiche Funktionen in den Apps ausführen können. Man kann künftig zu Siri sagen: "Zeige mir alle Fotos von mir in New York, auf denen ich einen Hut trage". Nachdem man sich für eines der Fotos entschieden hat, kann man das Foto mittels Sprachbefehl editieren - etwa die Farben poppiger darstellen. Zudem kann man künftig mit Siri auch per Text kommunizieren. Siri wirkt dabei wie ein KI-Chatbot, der sich über das gesamte iOS- bzw. iPadOS-Betriebssystem erstreckt.

© Screenshot / Apple

Fotos Die Foto-App wird umfangreichere Möglichkeiten bieten, Bilder im Nachhinein zu bearbeiten. Mithilfe der KI wird es künftig möglich sein, unerwünschte Objekte aus den Bildern zu entfernen und die frei gewordene Fläche durch entsprechende Pixel aufzufüllen. Apple nennt diese Funktion "Clean up". ➤ Mehr lesen: Apple Vision Pro kommt nach Europa

© Screenshot

ChatGPT wird in Apple-Geräte integriert Das KI-Modell von ChatGPT 4.o wird direkt in die kommenden Versionen iOS 18, iPadOS 18 und MacOS Sequoia eingebaut - sowohl für die Erstellung und Formulierung von Texten als auch für das Generieren von Bildern. Die ChatGPT-Integration soll später in diesem Jahr über die Bühne gehen. ➤ Mehr lesen: Warum die Gemini-KI keine Google-Suche ist

© Apple

Schreiben mit KI Das so genannten Writing Tool der Apple Intelligence kann Texte erstellen, neue Formulierungen und Antworten auf eingehende Nachrichten vorschlagen. Hat man ein Mail verfasst, kann man die Apple-KI den Text neu formulieren lassen. Dabei kann man die Tonalität auswählen, etwa ob salopp oder förmlich. Man kann auch beispielsweise aus einer Einladung an Freunde ein Gedicht erstellen lassen. Apple Intelligence kann auch Antworten auf Mails oder Nachrichten vorschlagen. Dabei gibt es gleich mehrere Auswahlmöglichkeiten. Auf das Text-Tool der Apple-KI kann man in allen Apple-Apps (Mail, Nachrichten, Notizen, usw.) sowie in allen externen Apps zugreifen. ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S24 im Test: So schlägt sich das KI-Handy

© Screenshot

Selbst erstelle Emoji Genmoji nennt Apple seine neue Art von Emoji. Je nachdem, was ein Emoji ausdrücken soll, können entsprechende Genmoji generiert werden. Im Grunde lassen sich verschiedene Emojis miteinander kombinieren beziehungsweise mit alternativen Elementen anreichern. Die Genmoji sollen von der KI erstellt werden und sie sollen den Nutzer*innen mehr Ausdrucksmöglichkeiten geben. Die Funktion erinnert an die "Emoji Kitchen" von Google. ➤ Mehr lesen: So könnt ihr 2 Emojis miteinander verschmelzen lassen

© Screenshot

Bilder erstellen mit Apple-KI Mithilfe von Apple Intelligence können auch Bilder erstellt werden. Anhand von Beschreibungen werden Bilder im Stil von Illustration, Sketches oder Animation generiert. Diese Funktion ist direkt in Apps integriert, sodass man beispielsweise mit einem passenden, KI-generierten Bild auf eine Nachricht antworten kann, ein solches KI-Bild für eine Keynote-Slide heranziehen kann oder es in einen Text in Pages einbettet.

© Screenshot

Von einer Skizze zu einer Illustration Apple Intelligence kann aus einer handschriftlichen Skizze eine Illustration erstellen. Dafür muss man die Skizze - etwa in der Freeform-App - lediglich einkreisen und die KI generiert ein entsprechendes Bild.

© Screenshot

Telefonat in Echtzeit übersetzen Nur am Rande erwähnt hat Apple die KI-Funktion, mit der man Telefonate in Echtzeit in eine andere Sprache übersetzen kann. Telefoniert man etwa mit jemanden, dessen Sprache man nicht mächtig ist, kann Apple Intelligence simultan übersetzen. Die Übersetzung wird am Bildschirm auch als transkribierter Text angezeigt.

© Screenshot

Notizen Künftig werden Sprachnotizen direkt in der Anwendung möglich sein, wobei die KI gleich direkt eine Abschrift liefern kann. Die Notizen-App wird außerdem eine KI-generierte Zusammenfassung von Sprachaufzeichnungen und Notizen anzeigen können. Sprachmemos Ähnlich wie die Notizen-App wird auch die Sprachmemo-App in der Lage sein, Transkripte und Zusammenfassungen von aufgezeichneten Inhalten bereitzustellen. Mail Bei längeren E-Mail-Threads wird die KI künftig eine entsprechende Zusammenfassung liefern können. Außerdem soll die Suche verbessert werden und eingehende Nachrichten können automatisch kategorisiert werden.

© Screenshot

Safari Der Safari-Browser erhält durch die KI eine "intelligente Suche" erhalten. Damit werden zentrale Themen einer Website erkannt, in der Folge kann die KI eine Zusammenfassung der Inhalte liefern. Rechner auf dem iPad Die Rechner-App wird nun erstmals auch auf dem iPad installiert werden können. In Verbindung mit dem Apple Pencil kann man auch direkt Mathematikaufgaben handschriftlich lösen lassen. Es können auch wesentlich komplexere Aufgaben mithilfe von Skizzen gelöst werden.

© Screenshot