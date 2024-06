Nur 2 iPhones bekommen Apples neue KI-Funktionen

Die Katze ist aus dem Sack. Apple hat auf der Keynote zur Entwicklerkonferenz WWDC seine Vision gezeigt, wie KI-Funktionen auf die Apple-Geräte kommen werden. Unter dem Begriff "Apple Intelligence" fasst das Unternehmen sein KI-Modell zusammen.

➤ Mehr lesen: Diese KI-Features kommen mit iOS 18 auf die iPhones

Auf den iPhones werden sich die KI-Funktionen über das gesamte Gerät ziehen und in praktisch allen Apps in Erscheinung treten - sowohl in den hauseigenen Apple-Apps als auch in Anwendungen von Drittanbietern.