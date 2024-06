Apple Vision Pro kommt nach Europa

Apple bringt sein Mixed-Reality-Headset Vision Pro auf den internationalen Markt. Das hat das Unternehmen nun im Rahmen der WWDC-Keynote offiziell bekannt gegeben.

Demnach kommt das Headset am 12. Juli in Frankreich, Deutschland und Großbritannien in den Handel. Zum Euro-Preis gab es vorerst noch keine Angaben. Zudem kommt das Headset auch nach Australien, Kanada und mehrere asiatische Länder.

Holpriger Start in den USA

Der US-Start des hoch gehypten Produkts verlief in den USA wohl nicht ganz so optimal, wie von Apple erhofft. Schon kurz nach Start der Auslieferungen gab es Berichte, wonach sehr viele Käufer*innen ihre Vision Pro innerhalb von Apples 2-wöchiger Rückgabefrist retournierten.

