Zu wenig Nachfrage: Apple reduziert Produktion der Vision Pro

Es werden möglicherweise nur halb so viele Geräte verkauft, wie geplant. Für die Branche ist das ein Warnzeichen.

Laut Medienberichten wird Apple 2024 und 2025 weniger Geräte der Vision Pro ausliefern als geplant. Dem Analysten Ming-Chi Kuo zufolge, will der Technologiekonzern nun nur mehr 400.000 bis 450.000 Stück seines neuen Geräts verkaufen. Ursprünglich ging man von bis zu 800.000 Stück aus.

➤ Mehr lesen: Apple Vision Pro macht Kopfschmerzen, sagen erste Tester

Apple Vision Pro begeistert Kund*innen nicht

Grund dafür dürfte sein, dass die Apple Vision Pro in den USA derzeit nicht genug Käufer*innen findet. Mit einem Preispunkt von 3.500 US-Dollar könnte das Produkt vielen schlicht zu teuer sein.

Laut The Verge sei Apple in der Tech-Branche wegen seinem neuen Produkt zunächst bewundert worden – viel gepriesen wurde die technische Leistung des Geräts. Analysten wie Kuo sehen in der schwächelnden Nachfrage nach der Apple Vision Pro jetzt ein Warnzeichen für die gesamte Branche. Die Nachfrage für technische Komponenten von ähnlichen Geräten wie Mikro-OLED-Displays könnte demnach weniger groß sein als gedacht.

In Europa wird frühestens gegen Jahresende mit dem Verkaufsstart der neuen Brille gerechnet. Wie sich die Brille auf dem europäischen Markt behaupten kann, wird man vermutlich erst 2025 sehen.