Darum geben gerade so viele Leute ihre Apple Vision Pro zurück

Derzeit häufen sich Meldungen auf Online-Netzwerken, in denen Käufer*innen von Apples Vision Pro davon berichten, dass sie ihr Headset zurückgeben. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Apple hat die Auslieferung bzw. den Verkauf des Vision Pro in den USA am 2. Februar gestartet. Am morgigen Freitag ist das genau 2 Wochen her. Und das entspricht der Rückgabefrist, die der Apple Store auf jedes Gerät gewährt.

Als Grund für die Retournierung nennen viele Käufer*innen körperliche Beschwerden bei der Nutzung des Headsets. Dazu zählen etwa Schwindel, Kopfschmerzen und gerötete Augen. Grundsätzlich ist das nicht überraschend. Vergleichbare Probleme gibt es bei so ziemlich jedem Virtual-Reality-Headset, das in den vergangenen Jahren erschienen ist.