Im Tesla oder beim Sport: Wo die Apple Vision Pro zur Gefahr wird

Der Youtube-Star Casey Neistat fährt mit der Apple Vision Pro Skateboard auf der Straße, außerdem ist er mit der Brille in der U-Bahn und als Spaziergänger am New Yorker Times Square unterwegs. Andere Leute tragen das neue Headset während sie in einem Tesla hinterm Steuer sitzen, der von der Autosoftware gesteuert wird, oder beim Skifahren . Am 2. Februar startete in den USA der Verkauf der Apple Vision Pro und seitdem probieren die Leute aus, wie sie das Gerät in ihren Alltag integrieren können.

Mixed Reality

Bei Mixed Reality wird die echte Welt um uns herum mit einer virtuellen Welt verknüpft. Computer-Elemente lassen sich so in die reale Umgebung integrieren – ein wesentlicher Unterschied zu Virtual Reality, wo der Nutzer vollständig in eine digitale Welt eintaucht. Kameras und Sensoren erfassen die Umgebung und lassen Benutzer sowohl mit virtuellen als auch realen Elementen interagieren. So kann man etwa gleichzeitig mit einer echten Person im Raum sprechen und sich eine zweite Person via Video einblenden lassen.

Menschen, die hinterm Steuer oder am Gehsteig Kopfhörer tragen oder mit dem Smartphone hantieren, gehören mittlerweile auch in Österreich zum Alltag. Im Straßenverkehr fallen hin und wieder Menschen auf, die dadurch stark abgelenkt sind. Werden wir auch hierzulande bald Menschen mit der Apple Vision Pro in solchen Situationen sehen, wie uns das derzeit einige US-Amerikaner*innen vormachen?