Apple Vision Pro macht Kopfschmerzen, sagen erste Tester

Erste US-Journalist*innen kamen in den Genuss, das Apple Vision Pro Headset in einer sorgfältig kontrollierten Umgebung zu testen. Die Redakteurinnen von The Verge und Engadget berichteten dabei über Probleme mit dem Komfort und Gewicht des Geräts. Selbst Tech-YouTuber Marques Brownlee ist das Headset zu schwer, wie er auf X (ehemals Twitter) schreibt.

Cherlynn Low von Engadget berichtet, dass sich das Gerät nach 15 Minuten Nutzung regelrecht wie eine Last anfühlt, 5 Minuten später hatte sie deshalb sogar Schmerzen. Low nutzte allerdings nur ein Headset mit einer Schlaufe, die hinten am Kopf vorbeiführte. Geräte mit 2 Schlaufen - eine am Hinterkopf, eine oben am Kopf, seien deutlich angenehmer zu tragen.

Nutzung ist sehr anstrengend

Victoria Song von The Verge hielt es immerhin 30 Minuten aus, bevor sie vom Headset leichte Kopfschmerzen bekam. Auch sie spürte das Gewicht des Geräts deutlich. Die Schmerzen kamen laut ihrer Ansicht daher, dass sie sich während der gesamten 30-minütigen Demonstration angestrengt konzentrieren musste. Die Spannung löste sich auf, als sie die Apple Vision Pro abnahm.

Während die Testerinnen ein paar Probleme mit dem Tragekomfort der Vision Pro feststellten, betonten sie auch, dass die Erfahrungen mit dem Headset durchaus positiv sind. Hand-Tracking und die Verwendung von Gesten zur Steuerung würden gut funktionieren, wobei man von der virtuellen Tastatur nicht allzu viel erwarten sollte.

Fragliche Anwendung im Alltag

Beide Journalistinnen fragen sich, wo im Alltag das Headset zum Einsatz kommen sollte. Für effizientes Arbeiten ist die Apple Vision Pro noch nicht ausgereift genug - und zu unbequem, um sie mehrere Stunden am Stück zu tragen. Am ehesten könnte man sich das Headset als Erweiterung des Heimkinos vorstellen. Ob das den Leuten 3.500 Dollar wert ist, wird sich am 19. Jänner zeigen. An dem Tag kann die Apple Vision Pro nämlich in den USA vorgestellt werden, die Auslieferung soll Anfang Februar erfolgen. Global dürfte das Headset wohl erst 2025 verfügbar sein.

Von allen Virtual-, Augmented- und Mixed-Reality-Headsets, die Low jemals getestet hat, sei die Apple Vision Pro weitaus am besten. Und auch Song ist nach der Vorführung mental immer noch in der virtuellen Welt gefangen. Wie sich die Vision Pro allerdings in einer Welt schlägt, in der keine Apple-Mitarbeiter*in ständig beratend zur Seite steht, wird sich erst zeigen.