Gesunkenes iranisches Kriegsschiff sorgt für Verschwörungstheorien

Eines der modernsten Kriegsschiffe der iranischen Marine ist in einem Hafen gekentert und gesunken.

Wenn ein modernes Kriegsschiff in einem Hafen sich auf die Seite legt, kentert und anschließend sinkt, sorgt das für Aufsehen und ruft zahlreiche Verschwörungstheorien auf den Plan. So geschehen beim iranischen Zerstörer "Sahand". Er ist in den vergangenen Tagen genau auf diese Weise gesunken.

Auf Bilder, die in den sozialen Netzwerken die Runde machen, ist das Kriegsschiff zu sehen, das auf der Seite liegt und fast vollständig mit Wasser bedeckt ist. Aus den Fotos geht hervor, dass die Sahand immer weiter abgesunken ist, bis sie schließlich komplett unter Wasser war.

