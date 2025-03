Erstmals Tonaufnahme gelungen: So schräg klingen Haie

Haie hat es schon gegeben, da war von herkömmlichen Bäumen noch lange nichts in Sicht. Nachdem die ersten Hai-Arten vor 400 Millionen Jahren in Erscheinung traten, mussten sie sich das Meer lange Zeit mit den Dinosauriern teilen.

Nun ist es erstmals gelungen, eine Tonaufnahme anzufertigen, auf der ein Hai zu hören ist. Ja, tatsächlich machen Haie auch Laute. Eine Symphonie aus Hai-Lauten wird sich jedenfalls nicht ausgehen.

Selbst ein einfaches Baby Shark ist nicht drin. Die Hai-Laute erinnern nämlich eher an ein Schnalzen, Klicken oder an Klopfgeräusche. Am ehesten könnte ein Hai noch als abstrakter Tonkünstler durchgehen. Aber selbst das ist weit hergeholt.

