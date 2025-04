Amazon hat seine ersten Internet-Satelliten ins All gebracht

Die ersten 27 Satelliten sind mit einer "Atlas V"-Rakete der United Launch Alliance (ULA) erfolgreich in eine Umlaufbahn im niedrigen Erdorbit gebracht worden . Das Kuiper-System soll in den kommenden Jahren auf rund 3.200 Satelliten ausgebaut werden.

Amazon wird zur direkten Konkurrenz für Elon Musks Starlink-Internet. Am Montag wurden die ersten Kommunikationssatelliten für das Kuiper-Netzwerk ins All gebracht. Damit beginnt Amazon mit dem Aufbau seines eigenen Satelliten-Internet.

Verschieden große Antennen im Angebot

Ähnlich wie Starlink von SpaceX will auch Amazon mit seinem Kuiper-Netzwerk weltweit verfügbares Satelliten-Internet anbieten. Als Empfangseinrichtung wird ebenso eine Antenne dienen, die in verschiedenen Größen erhältlich sein soll. An der Größe der Antenne orientiert sich auch die Bandbreite der Verbindung.

Die kleinste Antenne mit einer Kantenlänge von 18 Zentimeter soll weniger als ein halbes Kilogramm wiegen, wie Amazon 2023 bekannt gegeben hat. Sie soll eine Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbps ermöglichen und für portable Einsätze geeignet sein.

