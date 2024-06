Russische Marine verfolgt geheimes israelisches U-Boot

Gleichzeitig wurden Analysten auf ungewöhnliche Bewegungen eines weiteren russischen Spionageschiffs aufmerksam. Die Sibiryakov war unerwartet westlich von Dänemark ebenso in der Nähe von Kiel wahrgenommen worden.

In den vergangenen Tagen sind russische Spionageschiffe plötzlich vor der deutschen Ostseeküste aufgetaucht. Das Aufklärungsschiff Wassili Tatischtschew hat sich angeblich Kiel-Ostsee-Seeweg zwischen der Insel Fehmarn und dem Kieler Leuchtturm in Position gebracht.

Eine offizielle Erklärung, was die beiden Schiffe so nahe an der deutschen Küste treiben, liegt nicht vor. Es gibt aber 2 Anhaltspunkte.

