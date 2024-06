US Navy verfolgt russisches Atom-U-Boot vor der Küste

Man fühlt sich bei dieser Geschichte ein wenig an die Zeit des Kalten Kriegs erinnert. Ein russisches Atom-U-Boot ist auf dem Weg nach Kuba nahe an der US-amerikanischen Küste vorbeigefahren. Dabei ist die US Navy ausgerückt, die das U-Boot mit mehreren Schiffen verfolgte.

Beim russischen U-Boot handelt es sich um die Kasan, ein atombetriebenes U-Boot der Jasen-Klasse. Der auch als Projekt 885 oder Sewerodwinsk-Klasse (nach der Bauwerft) bezeichnete U-Boot-Typ ist die modernste Variante russischer nuklearbetriebener U-Boote.