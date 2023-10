Superteures und superschnelles “Super-U-Boot” vorgestellt

Es heißt „ Super Sub “ und soll das „schnellste private Tauchboot aller Zeiten“ sein. Das verspricht die Ankündigung von U-Boat Worx bei der Präsentation des neuartigen U-Boots. Das Super Sub mit Platz für 3 Personen sieht aus wie ein Unterwasser-Supersportwagen und ist schnell genug, um mit Großen Tümmlern mitzuhalten. Zumindest, wenn diese nur gemächlich durchs Wasser gleiten. Die Delfinart erreicht nämlich eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 30 km/h.

18,5 km/h schnell

Das U-Boot kann bis zu 10 Knoten schnell fahren und damit etwa 7 Knoten schneller als ein übliches Tauchboot. 10 Knoten entsprechen etwa 11,5 Meilen pro Stunde oder 18,5 km/h. „Besitzer*innen können hinter einer Gruppe Meeresschildkröten hergleiten, an einer Haischule entlang gleiten, mit einer Schule Delfine tauchen und wenden, oder mit Fischen schnell durch die Unterströmungen navigieren“, heißt es seitens des Herstellers.

Das Konzept war bereits 2021 präsentiert worden und bekam 2022 einen anderen Look, um noch schneller zu werden, heißt es in einem Bericht von New Atlas. Jetzt wurde das U-Boot bei der Monaco Yacht Show präsentiert und es sieht auch in der Realität fast so Science-Fiction-mäßig aus wie in den Renderings davor.