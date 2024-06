"Manta Ray"-Unterwasserdrohne auf Google Maps entdeckt

Manta Ray auf Google Maps

Die Satellitenbilder, die den Manta Ray zeigen, sind in Google Maps abrufbar. Die Unterwasserdrohne liegt dabei an einem Dock in Port Hueneme der US Navy in der Nähe von Los Angeles. Aufgenommen wurde das Bild im November 2023. Als lange bevor das U-Boot erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurde.

Demnach hat der Manta Ray eine ungefähre Spannweite von rund 14 Meter. Seine Länge dürfte in etwa 10 Meter betragen. Offizielle Maße oder detaillierte Spezifikationen haben weder Northrop Grumman noch DARPA, die Forschungsabteilung der US-Armee, veröffentlicht.

Zu finden sind die Satellitenbilder entweder in Google Maps in der Globusansicht oder auf Google Earth. Die Koordinaten lauten 34°09'13.0"N 119°12'31.1"W.

