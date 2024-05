Chinas neuer Super-Flugzeugträger sticht erstmals in See

Jahrelang wurde an dem chinesische Super-Flugzeugträger Fujian gearbeitet. 2022 wurde er vom Stapel gelassen. Seither befindet er sich an gedockt in einem abgeschotteten Militärhafen in der Nähe von Shanghai. Dass sich die Arbeiten an der Fujian auf der Zielgeraden befinden, zeigen aktuelle Fotos.

Erste Probefahrten stehen an

Auch wenn sich das chinesische Militär in strikter Geheimhaltung übt, ist es schwer, einen 320 Meter langen Flugzeugträger zu verstecken. Und so machen derzeit zahlreiche Bilder die Runde, auf denen zu sehen ist, wie die Fujian erstmals in See gestochen ist.

Der Flugzeugträger ist beflaggt und befindet sich noch in der Mündung des Jangtse-Flusses. Aus dem Auspuff des Schiffes kommt dichter Rauch, was darauf hindeutet, dass sich die Fujian zum ersten Mal mit eigener Kraft fortbewegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Erprobung auf See demnächst startet.

