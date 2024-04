Chinas neues Radar macht Stealth-Eigenschaft von F-22 unwirksam

Laut South China Morning Post könnte China die Kampfjets somit in Echtzeit beobachten. Die Berechnung der Zielkoordinaten würde nur 0,008 Sekunden betragen. Bei Formationsflügen würde die einzelnen Jets in 0,02 Sekunden erkannt. Die Forscher*innen sprechen von einer geringen Fehlerquote bei einer Genauigkeit von 20 Metern . Die Position könnte dann an Abfangjäger und Luftabwehrsysteme übermittelt werden.

Signifikant ist, dass das neue System ein Areal von 63.000 Quadratkilometern abdecken kann. Damit eine F-22 ein Bodenziel mit Gleitbomben bombardieren kann, muss sie sich in einem Radius von 100 km befinden. Ihre Luft-Luft-Waffen haben eine Reichweite von etwa 150 km . Für Angriffe müssten sie sich also immer so weit nähern, dass sie vom neuen System erfasst würden.

Einsatz im Westpazifik und im Südchinesischen Meer

Die Systeme sollen an strategischen Orten – an Land, auf Schiffen oder sogar in der Luft – platziert werden. China will damit seine Verteidigung im Südchinesischen Meer und im Westpazifik stärken. Dort liegt u.a. Taiwan, wo sich seit Jahren ein Konflikt anbahnt.

➤ Mehr lesen: Tempest: Die Pläne für den neuen Kampfjet der 6. Generation

Die F-22 soll noch mindestens bis 2030 im Einsatz bleiben. Obwohl sie bis heute als einer der mächtigsten Kampfjets gilt, wird sie nach und nach von der F-35 abgelöst. Laut einem Bericht von Business Insider wurden insgesamt nur 186 F-22 gebaut. Die Zahl der aktiv für die US Air Force im Einsatz befindlichen soll inzwischen nur noch zweistellig sein.

Warum die chinesischen Forschenden die F-22 anstatt die F-35 für ihr Beispiel gewählt haben, ist ein wenig seltsam. Die nächsten F-22 sind in Hawaii stationiert. Aus Sicht Chinas wäre die F-35 eine größere Bedrohung, die ua. von den US Marines in der Variante F-35B und von der US Navy als F-35C auf Flugzeugträgern eingesetzt wird. Die F-22 hingegen ist nicht Flugzeugträger-tauglich und wird nur von der US Air Force genutzt.