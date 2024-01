China probt Angriff auf US-Flugzeugträger mit Riesen-Attrappe

In der Wüste wurde die Oberseite der USS Gerald R. Ford in Originalgröße nachgebaut, um Angriffe auf den Flugzeugträger zu üben.

Das chinesische Militär hat in einem Komplex in der Taklamakan-Wüste in der Vergangenheit bereits mehrere Schiffe in den Sand gezeichnet, die genau US-amerikanischen Typen nachempfunden sind. Das neueste Exemplar, das nun für Aufsehen sorgt, ist eine 1:1-Abbildung der Oberseite der USS Gerald R. Ford , eines Flugzeugträgers, der künftig Vorlage für eine ganze Schiffsklasse sein soll.

Radarreflektoren an Masten

Wie The Drive berichtet, wurde die neue Anlage am 1. Jänner von Planet Labs aus dem Erdorbit fotografiert. Die Aufnahme zeigt eine schwarze, möglicherweise asphaltierte Fläche, die genau den Umrissen des US-Flugzeugträgers entspricht. Darauf errichtet wurde eine so genannte Insel. Der turmförmige Schiffsaufbau steht genau an der Stelle, wo er auch an der Gerald R. Ford in die Höhe ragt. Außerdem wurden genau die Positionen der 4 Flugzeugkatapulte des Schiffes eingezeichnet.

Rund um die Flugzeugträger-Silhouette stehen Masten, bei denen es sich um Radarreflektoren handeln soll. Sie sollen genau die Radar-Signatur des Schiffes nachstellen, dessen Abbild der Wüste flach in den Sand konstruiert wurde. Mit dem Gesamtkonstrukt können u.a. Radarsucher für Waffen, Sensoren, Abwehrmaßnahmen und elektronische Kriegsinstrumente getestet werden.

Mehr Details als früher

An den Arbeiten an der neuen Riesen-Attrappe wurde angeblich im November 2023 begonnen. Zuvor gab es bereits verkleinere Versionen des US-Flugzeugträgers, die in das größere Modell integriert wurden. Neben dem Flugzeugträger gibt es noch weitere Attrappen von US-Kriegsschiffen in der Wüste, u.a. von Zerstörern der Arleigh Burke Klasse.

Die aktuell vorhandenen Modelle sind eine klare Weiterentwicklung gegenüber unförmigen rechtwinkligen Figuren, die es bereits seit Längerem gibt. Sie zeigen, dass die chinesische Volksbefreiungsarme große Anstrengungen unternimmt, um sich auf einen bewaffneten Konflikt mit den USA vorzubereiten.