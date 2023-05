Das sind die 10 größten Flugzeugträger der Welt

24.05.2023

Von der Charles de Gaulle bis zur USS Gerald R. Ford: Wir zeigen euch die größten Flugzeugträger der Welt.

Flugzeugträger sind für Großmächte nicht nur Kriegsgerät. Die Schiffe gelten als Statussymbole, mit denen Macht und militärische Schlagkraft am internationalen Parkett demonstriert werden können. Aktuell befinden sich weltweit rund 50 Flugzeug- bzw. Hubschrauberträger im Einsatz. Die meisten von ihnen gehören der US-Marine an, gefolgt von jener Chinas und Großbritanniens. Die Größten unter ihnen, gemessen an der Verdrängung bei maximaler Last, haben zum Teil bewegte Geschichten. Vielen stachen noch unter sowjetischer Flagge in See, andere wurden sogar als Filmkulisse verwendet. Wir haben die Top 10 der größten Flugzeugträger der Welt zusammengetragen: Charles de Gaulle

INS Vikramaditya

INS Vikrant

Admiral Kusnezow

Liaoning

Shandong

Queen-Elizabeth-Klasse

Fujian

Nimitz-Klasse

USS Gerald R. Ford ➤ Mehr lesen: Das war der erste Flugzeugträger der USA 10. Charles de Gaulle Die Charles de Gaulle schafft es mit 42.500 Tonnen bei maximaler Auslastung auf Platz 10. Der Flugzeugträger stach erstmals 2001 in See und ist seither das größte Kriegsschiff Frankreichs. Im Vergleich zu US-Flugzeugträgern ist der nach dem ehemaligen französischen Präsidenten benannte Kreuzer dennoch recht klein: Er misst rund 260 mal 64 Meter, kann eine Besatzung von 1.950 Personen beherbergen und zusätzlich 800 Soldat*innen transportieren.

Im Gegensatz zu Charles de Gaulle dürfte ihr Nachfolger allerdings mit US-Flugzeugträgern mithalten können. Das Schiff mit dem sperrigen Namen "Porte-Avions de Nouvelle Generation" ("Flugzeugträger der neuen Generation"), kurz PA-Ng, soll Ende 2037 seinen Dienst bei der französischen Marine antreten. PA-Ng weist künftig eine Volllastverdrängung von 75.000 Tonnen auf. Bislang gibt es allerdings nur Renderings des Kreuzers, die findet ihr hier. ➤ Mehr lesen: Frankreich zeigt neuen gigantischen Flugzeugträger PA-Ng 9. INS Vikramaditya Mit einer Verdrängung von 45.400 Tonnen bei maximaler Beladung landet die INS Vikramaditya auf dem 9. Platz. Der Flugzeugträger steht im Dienst der indischen Marine, wurde aber ursprünglich unter sowjetischer Flagge gebaut und mit der Bezeichnung Baku eingesetzt. Nach dem Fall der UdSSR wurde das Schiff auf den Namen Admiral Gorschkow umgetauft, fortan stand es im Dienste Russlands. 2004 verkaufte Russland den Flugzeugträger schließlich an Indien. Zuvor erhielt die Vikramaditya allerdings eine Generalsanierung. Unter anderem wurde der Kreuzer mit einem STOBAR-System ausgestattet ("Short Take-Off But Arrested Recovery"), welches zum Starten und Landen von Flugzeugen genutzt wird.

8. INS Vikrant Die Vikrant (zu Deutsch "mutig" oder "tapfer") ist das erste Kriegsschiff, das Indien zu weiten Teilen in Eigenregie gebaut hat. Mit einer Verdrängung von 47.400 Tonnen belegt es Platz 8. Im September 2022 wurde der Flugzeugträger des Typs "Air Defense Ship" erstmals in Dienst gestellt. Das Schiff ist Indiens 3. Flugzeugträger und Nachfolger der INS Vikramaditya. Bis 1997 nutzte Indien einen Flugzeugträger aus britischer Fertigung, der ebenfalls den Namen Vikrant trug. ➤ Mehr lesen: Indien startet ersten eigenen Flugzeugträger Auf der INS Vikrant finden 30 Flugzeuge inklusive Helikopter Platz, außerdem 1.600 Personen. Ende 2023 sollen alle Tests an dem 3 Milliarden Dollar teuren Flugzeugträger abgeschlossen sein. Grund für die hohen Ausgaben Indiens für seine Seeverteidigung ist die wachsende Einflussnahme Chinas. In den vergangenen Jahren hat die Volksrepublik ihre Flotte deutlich modernisiert, was Indien unter Druck setzt.

7 Bilder Slideshow ansehen © Bild: REUTERS / SIVARAM V © Bild: REUTERS / SIVARAM V © Bild: REUTERS / SIVARAM V © Bild: APA/AFP/ARUN SANKAR / ARUN SANKAR © Bild: APA/AFP/ARUN SANKAR / ARUN SANKAR © Bild: APA/AFP/ARUN SANKAR / ARUN SANKAR © Bild: REUTERS / SIVARAM V

7. Admiral Kusnezow Die Admiral Kusnezow ist der einzige Flugzeugträger der russischen Marine. Das in den 1980ern gebaute Kriegsschiff weist bei maximaler Beladung eine Verdrängung von 58.000 Tonnen auf und ist 305 Meter lang sowie 72 Meter breit. Ursprünglich wurde die Kusnezow für die sowjetische Marine gebaut. Im Zuge ihrer Anfertigung erhielt sie mehrere Namen, zuerst hieß sie Riga, dann Leonid Breschnew, Tbilissi und schließlich Kusnezow - in Erinnerung an einen sowjetischen Admiral. ➤ Mehr lesen: Russland einziger Flugzeugträger verlässt nach 5 Jahren das Trockendock

Die Kusnezow ist mittlerweile in die Jahre gekommen. © APA/AFP/VASILY MAXIMOV / VASILY MAXIMOV

Die Kusnezow ist zwar immer noch im Einsatz, hat allerdings eine lange Serie an Pannen hinter sich: Beim ersten und bisher einzigen Kampfeinsatz des Schiffes vor Syrien stürzten 2016 und 2017 2 Kampfjets ins Meer. Im Zuge der Reparaturen, die Russland an dem Schiff seit 2019 vornahm, kam es außerdem zu mehreren Bränden. Und schließlich sank auch das Schwimmdock, an dem die Kusnezow saniert wurde, aufgrund eines technischen Defekts. ➤ Mehr lesen: Der russische Pannen-Flugzeugträger hat keine Crew

6. Liaoning Die Liaoning belegt mit einer Maximalverdrängung von knapp über 60.000 Tonnen den 6. Platz. Sie ist der erste Flugzeugträger der chinesischen Marine und hat, wie so viele Flugzeugträger, ebenfalls eine kuriose Vergangenheit. Die Liaoning wurde ursprünglich von der sowjetischen Marine unter dem Namen Riga in Auftrag gegeben. Ihr Bau wurde zu Zeiten der UdSSR aber nie vollendet. Nach dem Fall der Sowjetunion dockte der Flugzeugträger in einer Werft in der Ukraine. Von dort aus wurde das unfertige Schiff 1998 schließlich nach China verkauft, bekam eine Rundumerneuerung und wurde 2012 in Betrieb genommen. ➤ Mehr lesen: Rotierende Kamera auf chinesischem Kriegsschiff ist High-Tech-Abwehrsystem

5. Shandong Die Shandong ist Chinas 2. Flugzeugträger. Das seit 2017 im Einsatz befindliche Schiff verdrängt bis zu 70.000 Tonnen bei Maximalbeladung, misst 305 mal 75 Meter und beherbergt bis zu 44 Flugzeuge und Hubschrauber. Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger ist die Shandong der erste Flugzeugträger, den die chinesische Marine zur Gänze in China produzieren ließ. Sie verfügt außerdem über deutlich modernere Technologien. Die beiden Schiffe haben dennoch einige Gemeinsamkeiten, beide verwenden bspw. das STOBAR-System.

4. Queen-Elizabeth-Klasse Platz 4 in Sachen Verdrängung belegt die Queen-Elizabeth-Klasse mit einer Maximalverdrängung von bis zu 70.000 Tonnen. Bislang hat die britische Royal Navy 2 Flugzeugträger der Klasse gebaut, die HMS Queen Elizabeth sowie die HMS Prince of Wales. Die beiden baugleichen Schiffe sind 284 Meter lang und rund 40 Meter breit. ➤ Mehr lesen: Neuer britischer Flugzeugträger verwendet Windows XP Sie gehören neben der russischen Admiral-Kusnezow-Klasse zu den größten jemals außerhalb der USA gebauten Flugzeugträger. Mit ihrer 1.450 Mann starken Besatzung und einer Kapazität von 40 Flugzeugen und Hubschraubern ist sie allerdings immer noch deutlich kleiner als die erst- und zweitplatzierten US-amerikanischen Flugzeugträger.

3. Fujian Die Fujian belegt mit einer Verdrängung von bis zu 80.000 Tonnen Platz 3. Er ist Chinas neuester Flugzeugträger und erst kürzlich, im Sommer 2022, in See gestochen. ➤ Mehr lesen: Bilder zeigen neuen chinesischen Atom-Flugzeugträger Die Fujian ist, wie ihre beiden Vorgängerinnen, ebenfalls nach einer chinesischen Provinz benannt. In Sachen Technologie ist das moderne Kriegsschiff der Liaoning und der Shandong allerdings überlegen. Im Unterschied zu den bisherigen Schiffen der Volksrepublik verfügt sie bspw. über elektromagnetische Katapulte, mit denen die Flugzeuge in die Luft gebracht werden. Bei älteren Flugzeugträgern sind die Katapulte noch dampfbetrieben. Die Technologie auf Basis von Elektromagneten ist nicht völlig neu - sie kommt bereits bei US-Flugzeugträgern zum Einsatz.

2. Nimitz-Klasse Die Nimitz-Klasse galt lange als unangefochtener Spitzenreiter unter den Flugzeugträgern. Die Flotte der US-Marine umfasst insgesamt 10 Flugzeugträger, allesamt benannt nach US-Präsidenten. Sie hat eine Verdrängung von 97.000 Tonnen und misst 333 mal 77 Meter. Auf der insgesamt 18.000 m² großen Fläche des Decks finden bis zu 80 Flugzeuge Platz. ➤ Mehr lesen: Legendärer atomarer Flugzeugträger der US Navy wird zerstückelt

Das erste Schiff der Nimitz-Klasse, die USS Nimitz, stach 1975 in See. In den darauffolgenden Jahren bildete die Flotte das Rückgrat der US-Streitkräfte und kam etwa im Zweiten Golfkrieg oder im Irakkrieg und der darauffolgenden Besetzung des Landes zum Einsatz. Bekanntheit erlangte die USS Nimitz vor allem durch den Film „The Final Countdown“ aus dem Jahr 1980. Dieser wurde an Bord der Nimitz gedreht, spielt allerdings in den 1940er Jahren.

1. USS Gerald R. Ford Mit einer Verdrängung von 100.000 Tonnen übertrumpft die USS Gerald R. Ford nur knapp die Nimitz-Klasse. Sie ist der größte Flugzeugträger der Welt. Das 337 Meter lange und 78 Meter breite US-Schiff soll seinen Vorgänger, die Nimitz-Klasse, langfristig ablösen. Es ist erst kürzlich zu seiner ersten Mission nach Europa aufgebrochen. ➤ Mehr lesen: US Navy schickt neuen Super-Flugzeugträger zu erstem Einsatz In der Ford hat die US Navy einige moderne Technologien verbaut, die noch nie zuvor auf einen Flugzeugträger zum Einsatz kamen. Die Rede ist unter anderem von Flugzeugkatapulten, die erstmals von elektromagnetischen Vorrichtungen betrieben werden. Bislang wurde bei Katapulten auf dampfbetriebene Systeme gesetzt.