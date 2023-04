Die USS Nimitz wird ausgemustert. Die US Navy schmiedet Pläne dafür, wie das riesige Schiff auseinandergenommen wird.

Sie ist der erste Flugzeugträger der gleichnamigen Nimitz-Klasse und war Jahrzehnte das größte Kriegsschiff der Welt. Bald hat sie jedoch ausgedient. Das Dienstende wurde schon mehrmals verschoben. Jetzt scheint die US Navy aber Ernst zu machen und schmiedet Pläne, wie der Koloss auseinandergenommen wird, berichtet The Drive .

Wer Flugzeugträger sagt, muss auch Nimitz sagen. Es gibt nur wenige Kriegsschiffe, die so ikonisch sind wie die CVN-68 , besser bekannt als die USS Nimitz .

Die Nimitz hat aufgrund ihrer gewaltigen Größe 2 Nuklearreaktoren . Das erschwert den Zerlegeprozess. Am Beispiel der USS Enterprise ist zu sehen, wie langwierig diese Prozesse sind und wieso eine frühe Planung nötig ist.

Seitdem steht sie herum, bis sich die Navy darauf einigen kann, wie es mit dem Schiff weitergeht. Im August 2022 hat sie 4 Szenarien ausgearbeitet. Eines davon ist, einfach nichts zu machen. Die Enterprise soll weiterhin herumstehen und durch regelmäßige Checks soll sichergestellt werden, dass keine Strahlung der Reaktorkomponenten an die Umwelt abgegeben wird.

Die Enterprise wurde 2012 ins Dock gefahren und dort deaktiviert. Erst Ende 2016 wurde das nukleare Material entfernt. Die Außerdienststellung erfolgte am 3. Februar 2017. Offiziell verkündete Huntington Ingalls erst im April 2018, dass die Enterprise frei von nuklearen Brennstoffen ist.

Bei den anderen 3 Szenarien wird sie komplett zerstückelt. Je nach Szenario, werden dann die strahlenden Reaktorkomponenten in 4, 8 oder hunderte Pakete verpackt. Im Falle der 4 oder 8, sind Schwertransporter nötig und die Endlagerung erfolgt in einer Einrichtung der US-Regierung. Die hunderten Pakete würden auf kommerzielle Endlager aufgeteilt werden. Diese Lösung wäre der Navy am liebsten.

Die Zerlegung der Enterprise soll frühestens 2025 beginnen. Je nachdem für welches Szenario sich die Navy entscheidet, wird der Prozess zwischen 5 und 15 Jahre dauern und zwischen 554 Millionen und 1,6 Milliarden US-Dollar kosten.

Diese Entscheidung wird auch großen Einfluss darauf nehmen, wie die Nimitz abgerüstet und zerlegt wird. Aufgrund der gewonnenen Erfahrung mit der Enterprise, sollte es bei der Nimitz aber schneller gehen. Zudem hat die Nimit nur 2 Reaktoren. Die Enterprise war im Grunde ein Prototyp für den Einsatz von Nuklearantrieben auf Flugzeugträgern und hatte deshalb gleich 8 Reaktoren.

Koloss der Meere

Der Bau der USS Nimitz kostete damals 4,5 Milliarden US Dollar. Sie hat eine Verdrängung von 97.000 Tonnen. Vom Flugdeck gemessen ist sie 332 Meter lang und 76 Meter breit. An Bord befinden sich 6.000 Personen. Die 2 Nuklearreaktoren erzeugen eine Wellenleistung von 260.000 shp (194 Megawatt). Dadurch kann der Koloss bis zu 58 km/h schnell fahren.

Die Nimitz bietet im regulären Einsatz Platz für bis zu 90 Flugzeuge und Hubschrauber. Dazu gehören die F/A-18 und MV-22 Osprey. Andere Flugzeugträger der Nimitz-Klasse wurden bzw. werden modernisiert, um den Stealth-Jet F-35C aufzunehmen.