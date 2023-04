Erster Flugzeugträger der Türkei ist einsatzbereit

Ursprünglich wollte die Türkei auf dem Schiff Kampfjets des Typs F-35B aus den USA einsetzen. Diese haben Senkrechter-Eigenschaften und können so auch von kürzeren Startbahnen aus abheben. Das Vorhaben musste aber geändert werden, weil die USA die Türkei aus ihrem F-35-Programm ausgeschlossen haben.

Wie die Bayraktar TB3 auf das Flugdeck befördert wird, ist in einem Video zu sehen, das der Gründer der Rüstungsfirma Baykar, Selçuk Bayraktar, auf Twitter veröffentlicht hat. Um platzsparend im Rumpf des Schiffes stationiert werden zu können, hat das unbemannte Fluggerät ausklappbare Tragflächen .

Türkei im Wahlkampf

Die Türkei befindet sich zurzeit im Wahlkampf. Am 14. Mai finden die Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Die Präsentation des Flugzeugträgers zum jetzigen Zeitpunkt dürfte deshalb nicht zufällig sein.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will damit Stärke beweisen. "Unser Schiff ist so ausgestattet, dass wir bei Bedarf militärische und humanitäre Einsätze in allen Teilen der Welt durchführen können", sagte er bei der Präsentation.