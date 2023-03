Zweiter Super-Flugzeugträger der USA verzögert sich

Der nächste Flugzeugträger der Ford-Klasse wird wohl erst im Jahr 2025 an die US Navy ausgeliefert. Das ist rund ein Jahr später als geplant. Der Flugzeugträger mit dem Namen John F. Kennedy (CVN-79) hätte ursprünglich bereits im Juni 2024 fertig sein müssen.

Mängel vor Auslieferung beheben

"Die Navy versucht mehr Basisarbeiten aus der Post Shakedown Availability in die eigentliche Bauzeit zu verlagern, damit bei Auslieferung des Schiffes mehr Kapazitäten verfügbar sind", heißt es in den Dokumenten der US Navy. Unter Post Shakedown Availability versteht man die Bauarbeiten, die nötig sind, um Mängel zu beheben, die während der Testfahrten festgestellt werden. Dabei werden oft auch andere Verbesserungen durchgeführt.