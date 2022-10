China wird bald Kampfjets mit Hyperschallraketen auf Flugzeugträgern einsetzen. Das berichtet die Eurasian Times.

Ermöglichen sollen das ein Durchbruch in der Logistiktechnologie, mit dem die Reparatur und die Wartung der Waffen stark vereinfacht und beschleunigt worden sei, heißt es in dem Bericht. Die Technologie sei bereits bei mehreren Tests erprobt worden und habe sich als erfolgreich erwiesen, werden chinesische Forscher zitiert.

In die Luft befördert werden sollen Kampfjets mit den Hyperschallwaffen von neuen elektromagnetischen Katapulten. Diese sind etwa bereits auf dem vor kurzem in Betrieb genommenen Flugzeugträger Fujian verbaut. Sie sind in der Lage, auch Kampfjets mit größerer Nutzlast in die Luft zu bringen.