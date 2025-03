Chinesische Nuklear-Batterie soll 100 Jahre halten

Wer die Batterie heute in Betrieb nimmt, wird mit ziemlicher Sicherheit schon tot sein, wenn die Batterie ihren Geist aufgibt. Die Rede ist von einer Nuklear-Batterie, die an einer chinesischen Universität entwickelt wurde und 100 Jahre halten soll. Konkret handelt es sich um eine Radionuklidbatterie auf Basis von C-14 (Carbon-14 bzw. Kohlenstoff-14).

Der Prototyp, den die Forscher als Zhulong-1 bezeichnen, soll "der erste leistungsstarke C-14-Akku" sein, wie es in einer Aussendung der Northwest Normal University in Gansu heißt. Vorerst wurde die langlebige Batterie nur in einem Labor realisiert. Dort sei es gelungen, eine LED-Leuchte über die Dauer von 4 Monaten mit der C-14-Batterie zu betreiben.

