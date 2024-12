Hergestellt wurde der erste Diamanten-Akku von der britischen Atombehörde gemeinsam mit der University of Bristol , wo seit mehreren Jahren an solchen Energiequellen geforscht wird.

Nachdem es Forschern gelungen ist, riesige Datenmengen für Millionen von Jahren in Diamanten zu speichern , sind wir wieder beim Thema: "Diamonds Are Forever". Dieses Mal wurde nämlich der erste Diamanten-Akku hergestellt, der mehrere Tausend Jahre lang elektrischen Strom erzeugt.

Wie funktioniert eine Diamanten-Batterie?

In Kernkraftwerken wird Graphit, eine Form von Kohlenstoff, eingesetzt um die nukleare Kettenreaktion im radioaktiven Material zu kontrollieren. Durch die Strahlung verwandelt sich ein Teil des Kohlenstoffs in das radioaktive Isotop C-14 (Carbon-14). Dieses fällt normalerweise als Atommüll an.

Für die Diamanten-Batterien werden die C-14-Blöcke aber erhitzt. Dadurch wird die äußere Graphitschicht, in der die Radioaktivität konzentriert ist, zu einem Gas. Aus diesem Gas werden dann unter hohem Druck und hoher Temperatur künstliche Diamanten gepresst.

Radioaktive Strahlung wird gänzlich abgeschirmt

Werden künstliche Diamanten einer radioaktiven Strahlung ausgesetzt, geben sie einen schwachen elektrischen Strom ab. Da aber das Material selbst bereits strahlt, wird auf diese Weise dauerhaft Elektrizität erzeugt.

Die schädliche Strahlung kann durch eine 2. Diamantschicht, die aus nicht-radioaktivem Kohlenstoff besteht, als Schutzhülle um die nukleare Batterie gelegt werden. Da C-14 nur Betastrahlung abgibt, kann so die gesamte Strahlung abgeschirmt werden.