Diamant speichert 1,85 TB Daten für Millionen Jahre

Speicherung auf atomarer Basis

Das Verfahren, digitale Informationen in Diamanten einzuschreiben, ist allerdings ziemlich kompliziert und noch weit davon entfernt, in einem größeren Maßstab angewandt zu werden. Das Team um Ya Wang an University of Science and Technology of China in Hefei hat dafür die Struktur der Edelsteine auf atomarer Basis verändert.

Mithilfe von Laserimpulsen haben sie Diamantsplitter beschossen, sodass Kohlenstoffatome verdrängt wurden. Dadurch sind im Kristallgitter winzige Leerstellen entstanden. Durch eine präzise Anordnung dieser Hohlräume können wiederum unterschiedliche Helligkeitsstufen erzeugt werden.

Auf diese Weise lassen sich Muster in den Diamanten einschreiben, mit denen Datenwerte kodiert werden können. Da die Diamantenstruktur dadurch nicht wesentlich an Stabilität verliert, sollen die kodierten Muster mehrere Millionen Jahre überdauern können.

