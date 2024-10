Müssen wir uns sorgen, dass Quantencomputer unsere Nachrichten hacken?

Der Artikel selbst ist falsch : Er spricht vom Verschlüsselungsstandard AES (Advanced Encryption Standard) , der etwa für US-Dokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe zugelassen ist. In der chinesischen Studie selbst, um die es im Artikel geht, ist von diesem Standard allerdings keine Rede.

Also wie gefährdet sind aktuelle Verschlüsselungstechnologien durch Quantenrechner ? Wenn man chinesischen Medien Glauben schenkt , sehr. Dort spricht man sogar davon, dass chinesische Forscher militärische Verschlüsselungen mit Quantentechnologie knacken konnten. Auch westliche Medien verbreiteten die Meldung.

"In 5 Jahren sind Quantencomputer so weit, selbst sicherste Verschlüsselungen zu überlisten ." Das behauptete der momentane IBM-CEO Arvind Krishna bereits im Jahr 2018. Auch die prophezeite kommerzielle Nutzung von Quantencomputern hätte 2023 passieren sollen.

Stattdessen geht es dort um ein Verschlüsselungsverfahren namens RSA , das weitreichend eingesetzt wird. Man findet es etwa bei E-Mail-Verschlüsselungen und der Verschlüsselung von Webseiten . Das Verfahren basiert auf der Schwierigkeit, große Zahlen in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Bei der Zahl 21 wären das 3 und 7. Multipliziert man die beiden Primzahlen, erhält man 21.

Kein "Verschlüsselungsstandard in Militärqualität"

Technik ist noch nicht so weit

Quantencomputer sind zumindest in der Theorie dazu in der Lage, diese Berechnungen deutlich schneller anzustellen. Möglich machen das sogenannte Qubits, die quasi das Hirn des Quantencomputers darstellen. Diese sind allerdings sehr fehleranfällig. “Mittlerweile gibt es Computer mit einigen fehlerfreien Qubits, aber wir sprechen von einem niedrigen zweistelligen Bereich zwischen 10 und 20 Qubits”, sagt Marcus Huber, Professor für Quanteninformation und Quantenthermodynamik an der TU Wien, zur futurezone. Um wirklich gefährlich für Verschlüsselungssysteme zu werden, bräuchte man Computer mit Millionen Qubits.

➤ Mehr lesen: Erster Quantencomputer mit mehr als 1.000 Qubits angekündigt

“Alle derzeitigen Plattformen haben noch fundamentale Herausforderungen, um hochskaliert werden zu können”, sagt Huber. IBM hat seine Erwartungshaltung mittlerweile heruntergeschraubt und will bis 2029 einen Quantencomputer mit 200 fehlerfreien Qubits bringen. “Und selbst das ist sehr optimistisch gerechnet”, meint Huber: “Man sieht aber generell eine konstante Überhöhung des Themas, die der Sache mehr schadet, als nützt.”

Es bräuchte einen Durchbruch

“Wir befinden uns bei Quantencomputern heute da, wo man vor 60 Jahren mit Lochkartenrechenmaschinen war. Es braucht einen Durchbruch wie damals den Transistor, damit die Qubits stabil werden”, sagt der Physiker. Huber wolle den Fortschritt aber auch nicht klein reden: “Es gibt ein regelrechtes Rennen - einerseits zwischen den USA, Europa und China, andererseits zwischen Google, Microsoft, IBM und unzähligen Start-ups, die versuchen, in diesem Rennen die Nase vorn zu haben.”