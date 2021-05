Was Diamanten über die Entstehung der Erde verraten

15.05.2021

Kleine Fehler in den sonst so perfekten Steinchen geben Aufschluss über die Evolution unserer Erde.

Desto perfekter Diamanten aussehen, desto mehr Freude haben die Menschen an ihnen. Wenn es aber um neue wissenschaftliche Erkenntnisse geht, ist das Gegenteil der Fall. Ein Forscherteam der Columbia University, New York, hat sich jenen imperfekten Steinchen angenommen, die sonst niemand haben will. Sie werden auch als "Boten aus der Tiefe der Erde" bezeichnet. Das Alter eines Diamanten kann durch Einschlüsse fester Materialien bestimmt werden, allerdings ist die Methode nicht genau. In diesen kleinen "Fehlern" im Diamant befinden sich manchmal auch Flüssigkeiten, die die Forscher*innen nun untersuchten - sie genau zu datieren war bisher nicht möglich. Diese Flüssigkeiten sind Millionen Jahre alt, befinden sich aber in ihrem "Diamanten-Safe" noch im gleichen Zustand wie damals.

Mit ihrer neuen Methode können diese Flüssigkeiten nun mehr über die Umstände verraten, in denen sich die Diamanten formten. "Sie öffnen ein Fenster - wenn nicht sogar eine Tür - um große Fragen über die Evolution des Erdinneren und der Kontinente zu beantworten", so Studienautor Yaakov Weiss in einem Statement. Diamanten aus Südafrika Es ist das erste Mal, dass die Flüssigkeiten verlässlich datiert wurden, so Weiss. Viele Informationen über Diamanten stammen aus Untersuchungen anderer Mineralien und Steine, die mit ihnen aus der Lithosphäre nach oben befördert wurden, also dem Bereich zwischen der Erdkruste und dem oberen Teil des Erdmantels. Dort, 150 bis 200 Kilometer unter der Erdoberfläche, werden Diamanten "geboren". Jene 10 Diamanten aus Südafrika, die das Team um Weiss untersuchte, hatten Flüssigkeiten eingeschlossen, die mithilfe des Isotops Helium-4 genau datiert werden konnten. So konnte das Team drei Perioden bestimmen, in denen die Bedingungen auf der Erde ideal waren, damit sich Diamanten formen konnten.