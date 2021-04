Timelapse: Google Earth bekommt das größte Update seit 4 Jahren

Um Google Earth mit Zeitraffervideos zu ergänzen, wurden Millionen Satellitenbilder zwischen 1984 und 2020 zusammengetragen. Jedes Jahr sollen neue dazukommen. Bislang waren über 2 Millionen Rechenstunden notwendig, um 20 Petabyte an Satellitenbildern zu einem einzigen Videomosaik in der Größe von 4,4 Terapixeln zu verbinden, was 530.000 Videos in 4K-Auflösung entspricht.

Laut Google wurden alle Berechnungen in klimaneutralen Rechenzentren durchgeführt, die zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden.