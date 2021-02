Radiohören trifft auf Google Earth: Neuer Hype um Radio Garden

Favoritenliste

Steigt man in das Programm ein und klickt auf Start, wird ein nationaler Radiosender eingespielt. Nutzer können in die Weltkarte hineinzoomen – die Sender sind als grüne Punkte eingezeichnet. Mit einem Klick können die User hören, was die jeweilige Station gerade abspielt. Klickt man innerhalb des grünen Kreises werden auch andere Stationen in der Nähe angezeigt.

Auch kann man nach Land, Stadt oder Name des Senders suchen und eine eigene Favoritenliste erstellen.

Unabhängiges Unternehmen

Radio Garden wurde von den Design-Studios Puckey und Monike entwickelt und war ursprünglich ein Auftrag des Niederländischen Instituts für Bild und Ton. Seit 2019 wird Radio Garden als unabhängiges Unternehmen betrieben.

Der Dienst ist auf der Webseite oder als Handy-App für iOS und Android kostenlos verfügbar.