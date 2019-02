Fünf Apps, um neue Musik zu entdecken

Shazam

Der Musik-Erkennungsdienst Shazam ist fast so alt wie das Smartphone selbst. Damals wie heute sorgt die mittlerweile von Apple akquiriert App für Staunen, wenn sie via Mikrofon lauscht und selbst in unruhigen Umgebungen den einen Song raushört, den wir gerne kennenlernen würden. Für die meisten Smartphone-Besitzer ist Shazam genau dafür bekannt.

Shazam wird in den meisten Fällen nach einigen Sekunden des Zuhörens Titel und Interpreten ausspucken. Und das nicht nur für Mainstream-Werke, sondern oft auch für vollkommen unbekannte Tracks. Durch seinen Dienst erleichtert Shazam nicht nur uns Nutzern das Leben, es lernt natürlich auch jede Menge über Musik-Trends in der Welt. Wird beispielsweise ein bisher unbekannter Track plötzlich häufiger "shazamed", wie man so schön sagt, kann der Dienst daraus Empfehlungen ableiten.

Diese Empfehlungen lassen sich auch innerhalb der App auf der Entdecken-Seite abrufen. Die vorgeschlagenen Songs werden dabei teilweise auf die eigene Interessen zugeschnitten. Haben wir etwa bestimmte Interpreten bereits gesucht, werden dementsprechende Empfehlungen in der App gezeigt und ständig aktualisiert. Auch Welt- und Ländercharts zu den meistgescannten Tracks können hier jederzeit abgerufen werden.

Shazam ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.