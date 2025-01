Die besten Apps für den Dry January und danach

Try Dry ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Zentrale Elemente sind ein Kalender und das Dashboard, über die wir unseren Fortschritt verfolgen. Try Dry zählt und markiert für uns die trockenen Tage und gleicht diese mit unseren Zielen ab.

Als offizielle App des Dry January ist Try Dry die erste Anlaufstelle. Geschaffen von Alcohol Change UK , der Charity-Organisation hinter dem Dry January, soll die App uns durch den Monat und darüber hinaus begleiten.

Try Dry

I Am Sober

Wer nicht nur auf eine Reduktion aus ist, sondern den Alkoholkonsum gänzlich einstellen möchte, kann den eigenen Fortschritt mit I Am Sober mitverfolgen. Im Mittelpunkt steht hier der Zähler, der unsere Reise seit dem letzten Tropfen Alkohol auf die Sekunde genau festhält.

I Am Sober arbeitet mit einer Reihe Motivationsfeatures, die uns bei der Stange halten sollen. Neben dem Zähler erhalten wir unter anderem Auszeichnungen für Meilensteine, auf die wir hinarbeiten können. Ebenfalls als Motivation dienen sollen von uns selbst gesteckte Ziele.

Hier können wir Fotos und Wünsche an uns selbst hinterlegen, um uns in schwachen Momenten wieder auf das Ziel zu fokussieren. Auch I Am Sober trackt für uns gesparte Kalorien und Ausgaben.

Möchten wir Gleichgesinnte finden, bietet die App eine Community, mit der wir uns austauschen und unsere Fortschritte teilen können. Neben Alkohol lässt sich auch die Nüchternheit von Kaffee, Tabletten oder anderen Substanzen mit der App verfolgen.

I Am Sober ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.