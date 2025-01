Verrückter Werbespot: Flugzeugträger katapultiert Citroen ins Wasser

Der französische Autobauer Citroën scheint in den 80er-Jahren beim Werbebudget nicht kleinlich gewesen zu sein. In einem Clip für den ab 1985 gebauten Citroën VISA GTI kommen ein Flugzeugträger, ein Kampfflugzeug, ein U-Boot und besagter Wagen vor.

Der Kampfjet, eine Dassault Étendard IV, und das Auto werden darin per Flugzeugkatapult vom leichten Flugzeugträger Clemenceau auf Geschwindigkeit gebracht. Der Citroën kann den einstrahligen Jet sogar kurzzeitig überholen. Was dann passiert, ist noch absurder. Am besten schaut ihr es euch selbst an: