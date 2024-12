Spektakuläre Bilder: So löscht die Feuerwehr ein brennendes Haus

Diesmal in den Videos der Woche: Ein Weihnachtsmann mit Jet-Antrieb, eine Popcorn-Kanone und ein Roboter, der seine Kollegen nach Hause schickt.

Die Feuerwehr hat einen gefährlichen Job. Mit einer GoPro am Körper demonstriert der Feuerwehrmann Joseth Abel Espinosa , wie er ein brennendes Haus in Santiago, Chile löscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Chinesische Popcorn-Kanone

Normalerweise macht man Popcorn ja in einem Topf oder in der Mikrowelle. Oder man nutzt eine Popkorn-Kanone, die sich über dem Feuer dreht. Der Mais poppt erst dann, wenn man den Kessel öffnet und der Druck abfällt und das Popcorn schießt raus. In China wird das als Streetfood verkauft - inklusive Show.