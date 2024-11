So sieht die perfekte Sprengung aus

Diesmal in den Videos der Woche: Wie man Desserts richtig einpackt, wie Troll-Armeen funktionieren und das Unboxing einer PlayStation 2.

Die Cockenzie Power Station war ein Kohlekraftwerk in der Nähe von Edinburgh, das Ende der 1950er Jahre erbaut wurde. 2015 wurde das Kraftwerk gesprengt.

In jedem der beiden Kamine wurde 150 Löcher gebohrt, die mit Sprengstoff gefüllt wurden. Die kontrollierte Explosion haben mehrere Tausend Schaulustige verfolgt, wie es in einem BBC-Bericht von damals heißt.

Man hat verzierte Cupcakes oder eine schöne Torte fabriziert und will sie unbeschadet transportieren. Aber wie soll das funktionieren, wenn man keine geeigneten Kuchenbehälter hat? Dann schaut euch den folgenden Trick an.

Die Wahrheit über Bots

Was kann man heutzutage überhaupt noch glauben? Damit sich diese Frage nahezu alle Internetnutzer stellen, war einiges an Arbeit notwendig. Arbeit, die von Troll-Armeen und automatisierten Bots erledigt wurde und sich in einer globalen Verunsicherung verselbständigt hat.

Wie die gezielten Desinformationen funktioniert, wie Troll-Armeen organisiert sind und sie ihre Online-Kampagnen platzieren und was Elon Musk damit zu tun hat, erfahrt ihr in dem folgenden Video.