Wenn Boeings im Drag Race gegeneinander antreten

Diesmal in den Videos der Woche: Flugzeuge im Parallel-Start, was hinter AirFryern steckt und Mond-Bären.

Die parallel ausgerichteten Start- und Landebahnen des internationalen Flughafens in San Francisco (SFO) sorgen dafür, dass Flugzeuge manchmal fast gleichzeitig starten. Daraus entsteht dann etwas, was an ein Beschleunigungsrennen ( Drag Race ) erinnert. Hier haben wir zum Beispiel eine Boeing 757 gegen eine 737 :

Moon Bears

Im US-Kongress wurde vergangene Woche wieder ein Hearing zu nicht identifizierten Flugobjekten (nennt sie bloß nicht UFOs) abgehalten. Viel Sensationelles ist dabei nicht herausgekommen.

Dennoch ist es eine gute Gelegenheit, sich mal wieder diesen schon etwas älteren Sketch von Whitest Kids You Know anzusehen. Eine gewisse aktuelle weltpolitsche Relevanz inklusive. Für alle, die es noch nicht kennen, wollen wir hier nicht zu viel spoilen. Nur so viel, you’re in for a treat.