Scharfe Kritik an Clip von Tech-YouTuber MKBHD

Marques Brownlee, besser bekannt als MKBHD, gilt als einer der populärsten Tech-YouTuber. Knapp 20 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten zählt sein Kanal derzeit. Nun sieht sich der 30-Jährige allerdings mit Kritik konfrontiert.

Ausgangspunkt ist sein aktuelles Video mit dem Titel “How My Video Gear is Changing”. Dabei handelt es sich nicht um ein klassisches Review, sondern um ein von DJI gesponsertes Segment.

Das ursprünglich hochgeladene Video enthielt einen Clip, in dem Brownlee einen Sportwagen mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit innerhalb eines Ortsgebietes fährt. Davon berichtet The Verge. Anstatt der vorgeschriebenen 35 Meilen pro Stunde (ca. 56 km/h) fährt er über 95 Meilen pro Stunde (ca. 153 km/h). Auch passiert er dabei ein Verkehrsschild, das zum Langsamfahren zum Schutze von Kindern aufruft.

Szene herausgeschnitten

Nachdem sich mehrere Kommentare unter dem Video über Brownlees Verhalten beschwert hatten, reagierte der YouTuber. Er schnitt die entsprechende Szene heraus und veröffentlichte eine Stellungnahme.

Demnach wolle er den Vorfall nicht unter den Teppich kehren, er sehe aber keinen Grund, wieso der Clip in dem Video bleiben sollte. “Ich kann mich nur entschuldigen und versprechen, nie wieder so etwas Dummes zu tun”, so Brownlee.

