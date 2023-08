Berühmter YouTuber bricht 3 Videorekorde in 2 Wochen

22.08.2023

Einer der populärsten YouTuber unserer Zeit konnte seinen eigenen Rekord 3-mal in Folge brechen.

Der 25-jährige Jimmy Donaldson ist als MrBeast derzeit einer der populärsten und Umfragen zufolge auch einer der beliebtesten YouTuber. Nun gelang ihm innerhalb von 2 Wochen etwas, was noch keinem YouTuber zuvor gelungen ist. Er brach 3-mal hintereinander den Rekord für Views in 24 Stunden von Nicht-Musikvideos. Begonnen hat die Serie mit dem Video 7 Days Stranded at Sea. In dem Clip ist Donaldson gemeinsam mit mehreren Freunden auf einem Floß am offenen Meer ausgesetzt. Die 5 Männer müssen sich daraufhin um Unterschlupf, Essen und Trinken kümmern. Das 18-minütige Video wurde in den ersten 24 Stunden über 49 Millionen Mal aufgerufen. Mittlerweile steht der Clip bei über 130 Millionen Aufrufen.

Nach den ersten 24 Stunden kam es bei dem Clip zu einer kleinen Panne. So wurde das Video aufgrund einer nicht lizenzierten Animation von YouTube gesperrt. Das Problem ließ sich aber nach kurzer Zeit lösen, das Video schien nach kurzer Zeit wieder auf. $1 vs $250,000 Vacation! Rund 7 Tage später wurde der Rekord von MrBeast selbst erneut eingestellt. Das Video $1 vs $250,000 Vacation! wurde in den ersten 24 Stunden 52 Millionen Mal angeklickt. Mittlerweile steht es bei 116 Millionen Views. In dem Video zeigt Donaldson einerseits pervers teure Trips im Vergleich zu einem 1-Dollar-Urlaub.

Every Country On Earth Fights For $250,000! Und wieder 7 Tage später brach er seinen eigenen Rekord erneut. In dem Video Every Country On Earth Fights For $250,000! kämpfen Vertreter*innen verschiedener Länder um einen Hauptpreis von 250.000 Dollar. Der oder die österreichische Vertreter*in ist übrigens bereits beim ersten Spiel ausgeschieden. Das Video, das etwas an die TV-Serie Squid Game erinnert, konnte in den ersten 24 Stunden über 59 Millionen Klicks anhäufen. Aktuell steht es bei 80 Millionen Views. Es ist übrigens nicht das erste derartige Video von MrBeast. ➤ Mehr lesen: 456.000 Dollar Preisgeld: YouTuber lässt Squid Game nachspielen