Für Klicks: YouTuber gesteht, dass er Flugzeug hat abstürzen lassen

Ende 2021 sorgte ein YouTube-Video eines Flugzeugpiloten für Aufsehen. Trevor Jacob ist am 24. November mit seinem Flugzeug, einer Taylorcraft BL64, aufgebrochen. Mitten im Flug, so behauptet er, habe es Probleme mit dem Triebwerk gegeben. Daraufhin sprang Jacob mit einem Fallschirm aus dem Flieger und ließ die Maschine abstürzen. Von Anfang an gab es Zweifel an seiner Version der Geschichte. Auch die US-Flugsicherheitsbehörde FAA attestierte ihm vorsätzliches Handeln und entzog ihm die Pilotenlizenz.

Nach dem Absturz wurden strafrechtliche Ermittlungen gegen den YouTuber eingeleitet. Nun hat sich der 29-Jährige schuldig bekannt und zugegeben, dass er das Flugzeug für Klicks hat abstürzen lassen. Das berichtet die BBC. Demnach hat er das Video im Rahmen eines Sponsor-Deals gefilmt. Jacob drohen jetzt bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Das Video selbst ist bis dato noch online und verzeichnete bislang knapp 3 Millionen Views: