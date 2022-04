Alles für Klicks: YouTuber ließ Flugzeug absichtlich abstürzen

Umgehend wurden Zweifel an Jacobs Geschichte laut. Zahlreiche Ungereimtheiten deuteten darauf hin, dass er sein Flugzeug absichtlich abstürzen hat lassen. Dies hat nun die US-Flugsicherheitsbehörde FAA bestätigt, wie die New York Times berichtet . Die Zeitung konnte ein entsprechendes Dokument einsehen.

Im Dezember hat der YouTuber Trevor Jacob ein Video mit dem Titel "I Crashed My Plane" auf YouTube hochgeladen. Darin ist zu sehen, wie die einmotorige Maschine ein angebliches Problem mit dem Triebwerk hat. Jacob rettete sich mit einem Fallschirmsprung , die Maschine stürzte ab. Natürlich hat der ehemalige Profi-Snowboarder alles minutiös mitgefilmt.

Außerdem attestiert die FAA ein vorsätzliches Handeln . Weil Jacob derzeit das Maß an Sorgfalt, Urteilsvermögen und Verantwortung fehle, werde ihm die Behörde die Pilotenlizenz entziehen . Ob dem YouTuber auch eine Strafe droht, ist noch unklar. Zuständig dafür ist nicht die FAA sondern das US-Verkehrsministerium.

"Sie haben einen Mangel an Sorgfalt , Urteilsvermögen und Verantwortung gezeigt, indem Sie sich dazu entschieden haben, aus dem Flugzeug zu springen, nur um Filmmaterial des Absturzes anzufertigen", schrieb die FAA laut der Zeitung an den YouTuber.

Die Ungereimtheiten

Jacob ist am 24. November 2021 mit seinem Flugzeug, einer Taylorcraft BL64, aufgebrochen. Mitten im Flug - so behauptet er - habe es Probleme mit dem Triebwerk gegeben. Einen Gleitflug zu einer sicheren Landestelle habe er erst gar nicht versucht, obwohl in dem Video gleich mehrere davon zu erkennen waren.

Außerdem habe Jacobs darauf "vergessen" einen Neustart des Triebwerks zu versuchen. Kontakt zur Flugverkehrskontrolle stellte er ebenfalls nicht her.

Zudem hatte der YouTuber angeblich riesiges Glück, denn er hat zufällig seinen Fallschirm getragen. Er richtete die Nase des Flugzeugs nach unten, stieg aus und rettete sich mit einem Fallschirmsprung. Dabei sagt er in die Kamera: "Deswegen trage ich bei jedem Flug einen Fallschirm".