Turbulenzen nach Durchstarten: Videos zeigen dramatische Sekunden

"Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für die Passagiere", wird ein Sprecher von British Airways von Euronews zitiert. Die Passagiere wurden mit Bussen von Malaga nach Gibraltar gebracht.

Kurioser Flughafen Gibraltar

Der Flughafen in Gibraltar in der Nähe des Affenfelsen ist bekannt für seine starken und unberechenbar böigen Winde. Außerdem findet sich der Flughafen an der Südspitze der Iberischen Halbinsel regelmäßig in der Liste der kuriosesten Flughäfen.