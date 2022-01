YouTuber soll Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht haben

Der YouTuber behauptet, die Maschine hatte Probleme mit dem Triebwerk. Doch zahlreiche Ungereimtheiten lassen Zweifel an seiner Version der Geschichte aufkommen.

Dem YouTuber Trevor Jacob wird vorgeworfen, dass er sein Flugzeug absichtlich hat abstürzen lassen, um die Klicks für seinen Kanal nach oben zu treiben. Nun droht dem ehemaligen Profi-Snowboarder Ungemach, denn die US-Bundesbehörden haben eine Untersuchung eingeleitet.

Jacob ist am 24. November mit seinem Flugzeug, einer Taylorcraft BL64, aufgebrochen. Mitten im Flug, so behauptet er, es habe Probleme mit dem Triebwerk gegeben. An einem Absturz führe angeblich kein Weg vorbei.

Zufällig einen Fallschirm getragen

Glücklicherweise hat der YouTuber zufällig einen Fallschirm getragen. Also richtete er die Nase des Flugzeugs nach unten, stieg aus und rettete sich mit einem Fallschirmsprung. Dabei sagt er in die Kamera: "Deswegen trage ich bei jedem Flug einen Fallschirm". Nachdem er sicher gelandet war, suchte er das Flugzeugwrack auf und wurde angeblich von einem Landwirt gerettet.