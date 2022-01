Video: Riesige Antonow An-225 teilt bei Landung den Nebel entzwei

Als das größte Frachtflugzeug der Welt am 9. Jänner zur Landung auf dem Flughafen Rzeszów–Jasionka in Polen zur Landung ansetzte, war der Boden in dichtem Nebel gehüllt. Erst kurz vor dem Aufsetzen bekamen die zahlreichen Schaulustigen die Antonow An-225 zu sehen.

Ihre massive Wirbelschleppe teilte bei dem Landemanöver sogar den dichten Nebel entzwei, wie auf Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. In der Folge war für kurze Zeit in der Einflugschneise der blaue Himmel sichtbar.