Video: Riesige Antonow An-225 probt Tiefflug

Das größte Flugzeug der Welt soll am heutigen Unabhängigkeitstag der Ukraine einen besonderen Auftritt hinlegen.

Die Antonow An-225 "Mrija" ist der Stolz der Ukraine. Das größte Frachtflugzeug der Welt mit seinen sechs Triebwerken soll deshalb am Unabhängigkeitstag des osteuropäischen Staates am 24. August bei einer Flugshow dabei sein. In einem YouTube-Video bekommt man zu sehen, wie für diesen Auftritt geprobt wird.