Riesiges Einzelstück: Warum die Antonow An-225 so legendär ist

Wenn sie sich angekündigt hat, strömen Tausende Schaulustige zum Flughafen und zücken ihre Kameras. Die An-225 Mrija (zu Deutsch: Traum) des ukrainischen Unternehmens Antonow zählt zu den berühmtesten Flugzeugen, die jemals gebaut wurden.

Ein wesentlicher Grund für ihren Ruhm ist ihre Einzigartigkeit - nicht nur sprichwörtlich. Lediglich ein Exemplar des riesigen Flugzeuges übernimmt Flüge auf der ganzen Welt, für die jedes andere Flugzeug zu klein wäre.

In den vergangenen Wochen war die Mrija wieder vermehrt in den Schlagzeilen. Grund sind Transportflüge von Schutzausrüstung aus China, die im Zuge der Coronavirus-Pandemie durchgeführt werden. Dabei wurden von der Mrija auch wieder einige Weltrekorde beim Gütertransport gebrochen. Insgesamt hat die Antonow in ihrer 30-jährigen Geschichte über 240 Weltrekorde aufgestellt.