Riesige Antonow An-225 bricht zwei Rekorde in einer Woche

Extrem hohes Gewicht

In Sachen Gewicht dürften die 150 Tonnen für die An-225 Mrija eine Routineaufgabe gewesen sein. 2004 transportierte sie Ölpipeline-Ausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 247 Tonnen - ebenso ein Rekord für Frachtflugzeuge.

Bereits am 14. April brachte die An-225 medizinische Schutzausrüstung nach Polen und landete dafür in Warschau. Bei diesem Transportflug hatte die Mrija genau 1.000 Kubikmeter Fracht an Bord, was damals ebenso bereits ein Rekord darstellte.