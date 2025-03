Raketenstart in Norwegen: Deutsches Start-up macht SpaceX Konkurrenz

Ein erfolgreicher Launch wäre ein Durchbruch für die europäische Raumfahrt. Erstmals könnten Satelliten vom Kontinent aus ins All gebracht werden.

Der Start der "Spectrum"-Rakete soll zu einer mehrfachen Premiere werden. Zum ersten Mal soll ein europäisches Unternehmen eine Rakete in den Orbit schicken. Und zum ersten Mal soll eine Weltraumrakete von Europa aus in die Erdumlaufbahn starten.

Die Weltraumrakete von Isar Aerospace steht auf der Startrampe bereit. Der Countdown für den ersten Launch musste am Montag abgebrochen werden. Das stürmische Wetter machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung . Nun will das deutsche Start-up schnellstmöglich einen neuen Starttermin fixieren.

Satelliten ins All bringen

In der Vergangenheit habe es noch kein Unternehmen geschafft, bereits seine erste Rakete in den Orbit zu bekommen, betonte eine Sprecherin vorab. "Die Rakete darf explodieren, das ist im Rahmen des Testflugs sogar wahrscheinlich", sagte sie. "30 Sekunden wären schon ein großer Erfolg."

Die Trägerrakete kann eine Nutzlast von bis zu 1.000 Kilogramm in den niedrigen Erdorbit (LEO) befördern. Rund 700 Kilogramm soll Spectrum in eine Sonnensynchrone Umlaufbahn (SSO) bringen können. Die Rakete soll künftig kleine und mittelgroße Satelliten ins All bringen.

