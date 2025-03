Start der europäischen Rakete Ariane 6 im Livestream

Am heutigen Donnerstag soll der eigentlich für Montag geplante Start der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 nachgeholt werden. Die Rakete soll den militärischen Aufklärungssatelliten CSO-3 ins All bringen - den dritten und letzten Satelliten, der zu einem gemeinsamen Programm mehrerer europäischer Länder unter der Führung Frankreichs gehört. Es ist der erste kommerzielle Flug der Ariane 6.

Erstflug

Im vergangenen Juli war die Ariane 6 mit 20 Mikrosatelliten an Bord zu ihrem Erstflug gestartet. Gegen Ende des Flugs war die Rakete allerdings von ihrer Flugbahn abgewichen.

Arianespace erklärte später, die technischen Probleme seien behoben. Einem zweiten Flug stehe demnach nichts im Weg.

Wichtig für Europa

Mit der neuen Ariane-6-Rakete will Europa in der Raumfahrt unabhängiger von den USA und Russland werden. Das Vorgängermodell Ariane 5 war nach 27 Jahren im Einsatz im Juni 2023 zum letzten Mal gestartet. Danach konnten die Europäer zwischenzeitlich nicht mehr eigenständig Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Seit Moskaus Invasion in der Ukraine im Februar 2022 haben sie zudem keinen Zugang mehr zur russischen Trägerrakete Sojus, die zehn Jahre lang von Kourou aus gestartet war.

Das Projekt Ariane 6 war 2014 beschlossen worden und kostete 4,5 Milliarden Euro. Mittlerweile wird das lukrative Geschäft mit Trägerraketen allerdings von US-Tech-Milliardär Elon Musk dominiert: Das von Musk gegründete Raumfahrtunternehmen Space X schickt im Schnitt zweimal pro Woche seine teilweise wiederverwendbare Trägerrakete Falcon 9 ins All.