Ariane 6 wird nach Fehlfunktion zu Weltraumschrott

Zunächst verlief alles nach Plan: Die Ariane 6 startete am Dienstagabend gegen 21.00 Uhr (MESZ) vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ins All. Nach dem Bilderbuchstart erreichte die neue europäische Trägerrakete den Erdorbit.

Dort konnte die 60 Meter hohe und 540 Tonnen schwere Rakete mehrere Nutzlasten erfolgreich aussetzen. In der allerletzten Phase des Testfluges kam es aber dann doch noch zu einer Fehlfunktion.

Fehlfunktion nach Bilderbuchstart

Ein Herzstück der Ariane 6 ist das wiederzündbare Vinci-Triebwerk. Es kann im All erneut gezündet werden und so Nutzlasten flexibel in verschiedene Orbits bringen. Auf dem Erstflug konnte das Triebwerk auch 2-Mal erfolgreich gezündet werden.