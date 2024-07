Elon Musk verrät Termin für nächsten Starship-Flug

Bei dem anstehenden Testflug will SpaceX ein besonders waghalsiges Landemanöver erstmals erproben.

Anfang August soll die weltgrößte Rakete zu ihrem 5. Testflug aufbrechen. Vor ein paar Tagen hat SpaceX-Gründer Elon Musk bekannt gegeben, dass das Starship in ungefähr 4 Wochen wieder startbereit sei.

Riesenroboter soll Booster auffangen

Die 1. Raketenstufe, der Super Heavy Booster, soll demnach zum ersten Mal an Land aufsetzen. Dabei soll er sich der Abschussrampe nähern und dort von einem Riesenroboter aufgefangen werden.

SpaceX bezeichnet diese Landetechnologie als "Chopstick" - also Essstäbchen. Und zwar aus einem einfachen Grund: Die Auffangarme des riesigen Krans bewegen sich bei dem Landemanöver in etwa so wie man Essstäbchen verwendet.

➤ Mehr lesen: Neuartiges Triebwerk soll für Raumfahrt-Revolution sorgen