Ariane 6 absolviert erfolgreichen ersten Start

Die neue Rakete läutet damit nicht nur eine neue Ära der europäischen Raumfahrt ein. Sie beendete mit einem Bilderbuchstart auch die Launcher-Krise, in der Europa fast ein Jahr lang ohne aktive Rakete blieb.

Das Warten hat sich gelohnt. Mit einer Stunde Verzögerung aufgrund eines kleineren Problems bei der Bodenstation startet Ariane 6 erstmals ins All.

Punkt 21 Uhr hob die Rakete ab, nach etwas über 2 Minuten wurden die beiden Booster abgespalten. Das passierte zwar 20 Sekunden später als erwartet, was aber zunächst keine Probleme verursacht.

Leider sind die Booster nicht wiederverwendbar, wie bei der Konkurrenz von SpaceX, was einen Wettbewerbsnachteil bedeutet. So kann Ariane 6 nur maximal 10 Flüge pro Jahr durchführen. In der hier gestarteten kleineren Variante Ariane 62 wird mit 2 Boostern geflogen, eine größere Version, Ariane 64, soll 2025 mit 4 Boostern starten.